Zahl der Anträge steigt deutlich

Immer mehr Briten wollen vor dem Brexit Iren werden

31.12.2018, 15:05 Uhr | AFP

Noch steht nicht fest, welche Folgen der Brexit tatsächlich haben wird. Viele Briten würden am liebsten ganz auf ihn verzichten. Immer mehr versuchen, an einen neuen EU-Pass zu kommen.

Kurz vor dem Austritt ihres Landes aus der EU beantragen immer mehr Briten die Staatsbürgerschaft des Nachbarlands Irland. Mit mehr als 190.000 Anträgen auf einen irischen Pass habe die Zahl 2018 einen neuen Höchststand erreicht, teilte das Außenministerium in Dublin mit.

Aus der britischen Provinz Nordirland seien rund 84.850 solcher Anfragen eingegangen, etwas mehr als im Jahr zuvor. Aus dem Rest Großbritanniens kamen 98.500 Anträge – ein deutliches Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Irlands Außenminister Simon Coveney zeigte sich erfreut. "Der irische Pass ist ein wertvolles Dokument", sagte er.

Ein irischer Pass sichert die Zugehörigkeit zur EU

Viele Briten befürchten, dass sie nach dem Brexit am 29. März 2019 das uneingeschränkte Recht verlieren, in den Ländern der EU zu leben und zu arbeiten. Ein Pass des EU-Mitglieds Irland kann dies verhindern. Die irische Staatsbürgerschaft steht all jenen Briten offen, die ein irisches Eltern- oder Großelternteil haben.





Auch in anderen EU-Ländern – unter ihnen Deutschland – ist die Zahl der Einbürgerungsanträge von Briten vor dem Brexit deutlich gestiegen.