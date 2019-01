Europawahl im Mai

Le Pens Partei ernennt 23-Jährigen als Spitzenkandidaten

07.01.2019, 19:07 Uhr | dpa

Die französische Le-Pen-Partei hat ihren Spitzenkandidaten für die anstehende Europawahl verkündet. Ein junger Mann, der frei von Skandalen ist, soll die Partei zum Sieg führen.

Viereinhalb Monate vor der Europawahl hat die Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen den 23 Jahre alten Jordan Bardella als Spitzenkandidaten ernannt. Der Parteisprecher habe sich bereits als 16-Jähriger an der Seite Le Pens engagiert, teilte der Bürgermeister von Fréjus und Rassemblement-National-Politiker David Rachline am Montag mit. Früher hieß die Nationale Sammlungsbewegung Le Pens Front National. Die Europawahl ist Ende Mai geplant.

Laut Umfragen hat die Le-Pen-Partei Chancen, die Präsidentenpartei La République En Marche im Mai zu überrunden und auf rund 25 Prozent der Stimmen zu kommen. Staatspräsident Emmanuel Macron (41) hatte im Zuge der von "Gelbwesten"-Protesten ausgelösten politischen Krise in der Bevölkerung weiter an Beliebtheit eingebüßt. Die rechtsextreme Partei setzt unter anderem auf einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik.



Die Nationale Sammlungsbewegung steht seit längerem unter dem Druck der Justiz. Französische Ermittlungsrichter gehen dem Verdacht nach, dass Assistenten von Front-National-Abgeordneten im EU-Parlament unerlaubt für die Partei in Frankreich gearbeitet haben. Der finanzielle Schaden soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. Le Pen und ihre Partei hatten die Vorwürfe stets zurückgewiesen.