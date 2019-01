Keine Kampfkandidatur

Elmar Brok zieht sich aus EU-Parlament zurück

21.01.2019, 15:55 Uhr | AFP

Fast 40 Jahre gehörte er zum Establishment in Brüssel. Nun hat CDU-Politiker Elmar Brok angekündigt, bei den Europa-Wahlen im Mai nicht erneut anzutreten.

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok verzichtet auf eine Kampfkandidatur um einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl. "Ich werde am 26. Mai nicht erneut für das Europäische Parlament kandidieren", erklärte er in Brüssel. Mit fast 39 Jahren im EU-Parlament ist er der dienstälteste Abgeordnete. Seine Frau, mit der er 48 Jahre verheiratet ist, und seine Kinder hätten seine Laufbahn getragen und ertragen – "nun soll es gut sein."

Ursprünglich hatte sich der 72-Jährige bei der Europawahl im Mai erneut zur Wahl stellen wollen, der Vorstand seines Landesverbands Nordrhein-Westfalen schlug ihn aber nicht wieder für die Landesliste vor. Brok hielt sich daraufhin zunächst eine Kampfkandidatur um einen der ersten sechs Listenplätze bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU am kommenden Samstag offen.

Europa ist für Brok ein Lebenstraum

Brok erklärte, viele Menschen aus Deutschland und Europa hätten ihn in einer bewegenden Art unterstützt und aufgefordert, erneut anzutreten. "Das hat mir das Gefühl gegeben, gewinnen zu können." Die vergangenen Wochen hätten ihm aber auch Zeit zur Reflexion gegeben. Er habe insbesondere seit seinem Eintritt ins Europäische Parlament 1980 für seinen Lebenstraum Europa arbeiten dürfen. Nun freue er sich auf das Wagnis eines Neuanfangs und eine neue Herrschaft über seinen Terminkalender.







Vollständig aus der Politik zurückziehen will sich der Ostwestfale allerdings nicht. Er sei erst vor wenigen Wochen in den CDU-Bundesvorstand und in den Vorstand der Europäischen Volkspartei gewählt worden, außerdem sei er weiter stellvertretender Vorsitzender der Christlich Demokratischen Internationalen. "Mein Einsatz wird sich aber nicht allein auf die CDU konzentrieren", kündigte Brok an.