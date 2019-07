Streit um Migranten im Mittelmeer

Luxemburgs Außenminister fordert eine neue EU-Rettungsmission

Erst wird Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete festgenommen, dann irrt die "Alan Kurdi" tagelang mit 65 Migranten an Bord durchs Mittelmeer. Europäische Politiker fordern angesichts der Krise rund um die Seenotrettung eine rasche Lösung.

In der EU werden vermehrt Stimmen laut, die eine Lösung im europäischen Streit um gerettete Migranten im Mittelmeer verlangen. Darunter auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, der eine neue EU-Seerettungsmission fordert: "Es ist in der derzeitigen Kriegslage in Libyen unausweichlich, dass Menschen versuchen, über das Mittelmeer aus dem Land zu fliehen", sagte er der "Welt". "Die Europäische Union sollte schnell mit Schiffen der Mitgliedstaaten eine neue EU-Seerettungsmission im zentralen Mittelmeer starten, um Flüchtlinge und Migranten vor dem Ertrinken zu retten."

Damit könnte die EU die Arbeit der privaten Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer unterstützen, erklärte der Asselborn demnach.Laut Asselborn, der in seinem Land auch für Migrationspolitik zuständig ist, sollten die so geretteten Menschen anschließend in Häfen am Mittelmeer gebracht werden, die zuvor als Aufnahmeplätze festgelegt worden sind.



Die EU-Mission "Sophia" ist faktisch eingestellt, kann also derzeit nicht mehr bei der Seenotrettung aktiv werden. Die EU-Operation war 2015 von der EU gestartet worden, um durch die Bekämpfung der Schleuserkriminalität die Migration aus Richtung Libyen einzudämmen. In der Praxis wurde daraus vor allem ein Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen.



Italiens Häfen bleiben derweil für private Seenotretter gesperrt. Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete war vor einer Woche auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der Behörden in den Hafen gesteuert hatte. Am Dienstag erklärte eine italienische Richterin ihre Festnahme für ungültig und ordnete ihre Freilassung an. Am Samstag legte das Schiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea in Lampedusa an. Die "Alan Kurdi" der Organisation Sea-Eye mit 65 Migranten an Bord steuerte am Sonntag Malta an, nachdem der italienische Innenminister Matteo Salvini mit einem harten Vorgehen gedroht hatte.

Der Fall hatte auch für Streit zwischen Innenminister Horst Seehofer und seinem italienischen Kollegen gesorgt. "Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden", schrieb Seehofer am Samstag an Salvini. Der wies das prompt zurück. Eher würde er die Migranten per Bus direkt in die deutsche Botschaft in Rom fahren lassen, sagte er in einem im Internet verbreiteten Video.

Sassoli: Europa braucht neue Werkzeuge

Die Europäische Union brauche angesichts der Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer eine Reform der sogenannten Dublin-Regeln, findet der neue Präsident des Europaparlaments David-Maria Sassoli. Zuwanderung sei ein "epochales Thema" und einzelne EU-Staaten dürften nicht allein gelassen werden, sagte der Italiener der Zeitung "Corriere della Sera" (Sonntag). Bisher ist nach den sogenannten Dublin-Regeln der EU-Staat für Flüchtlinge zuständig, den sie zuerst erreichen. Seit Jahren kann sich die EU nicht auf eine verbindliche Quote zur Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Mitgliedsländer einigen.

"Wenn wir Europa nicht die Werkzeuge an die Hand geben, um bei den Phänomenen der Migration einzugreifen und diese zu steuern, werden die Nachrichtenereignisse immer dem gleichen Schema folgen und die gleichen Fragen aufwerfen: Was tut Europa, wo ist Europa?", sagte der italienische Sozialdemokrat dem Blatt. "Der Vorschlag, über den das EU-Parlament im Dezember 2017 abgestimmt hat und der von den Regierungen nie diskutiert wurde, bietet einige Werkzeuge", sagte Sassoli. "Zum Beispiel legt es fest, dass diejenigen, die in Italien, Malta oder Griechenland ankommen, in Europa ankommen." Die EU-Staaten sollten die Vorschläge des EU-Parlaments erneut prüfen.

Mit Blick auf das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3", sagte Sassoli: "Die Rettung von Menschenleben auf See ist Pflicht, und diejenigen, die dies tun, können nicht verfolgt werden." Im Falle der "Sea-Watch 3" gebe es aber offene juristische Fragen. "Es ist an der italienischen Justiz, diese zu überprüfen und das letzte Wort zu haben." Rackete hatte bei der Einfahrt in den Hafen von Lampedusa ein Schiff der italienischen Finanzpolizei gestreift.

63 französische Politiker fordern Solidarität



Auch eine Gruppe von 63 französischen Parlamentariern hat die EU zur Solidarität mit den zivilen Seenotrettern aufgerufen. In einem am Sonntag veröffentlichten offenen Brief in der Zeitschrift "Journal du Dimanche" kritisierten die Abgeordneten die "Festnahme von Menschen, die Leben retten" als ein "beunruhigendes Abdriften".

Unter der Überschrift "Europa muss ein Ort der Menschlichkeit bleiben" kritisierten die Abgeordneten auch das Vorgehen der italienischen Behörden gegen die deutsche Kapitänin Pia Klemp. Weder die beiden Kapitäninnen noch ihre Besatzungen oder die Organisationen, in deren Besitz sich die Rettungsschiffe befinden, dürften "für ihre humanitären Handlungen bestraft" werden, hieß es.

Die EU-Staaten forderten die Parlamentarier auf, sich so bald wie möglich auf einen "Mechanismus auf europäischer Ebene" zu einigen. Die Verantwortung dürfe nicht bei einem einzigen Staat liegen, sondern müsse auf mehrere Staaten verteilt werden.









Initiatorin des offenen Briefs war die liberale Politikerin Nadia Essayan. Zu den Unterzeichnern gehören neben Abgeordneten ihrer Partei auch Politiker der Präsidentenpartei La République en Marche sowie Abgeordnete der Opposition.