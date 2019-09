So geht es im Brexit-Poker weiter

Das Gesetz gegen den harten Brexit zum 31. Oktober hat die parlamentarischen Hürden genommen. Doch viele Fragen sind noch offen. Diese Termine stehen jetzt an.

Unterhaus und Oberhaus haben das Gesetz gegen einen harten Brexit zum 31. Oktober verabschiedet, doch damit geht die heiße Phase des Brexit-Prozesses erst richtig los. Das angepeilte Austrittsdatum ist schließlich nicht vom Tisch. Das ist der Zeitplan für die kommenden Wochen:

9. September: Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit dürfte mit der Unterzeichnung durch die Queen in Kraft treten. Am selben Tag will der britische Premierminister Boris Johnson erneut über eine Neuwahl abstimmen lassen, bevor das Parlament möglicherweise in die Zwangspause geschickt wird. Für den Antrag ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Die Opposition will geschlossen dagegen stimmen.

The #HouseofLords third reading of #EUWithdrawal6Bill has now ended. As both Houses of @UKParliament have agreed the final text, the bill now proceeds to royal assent.