EU-Länder stoßen mehr Treibhausgase aus als vor Corona

Während der Corona-Pandemie wurden in der EU weniger Treibhausgase ausgestoßen. Mit den Lockerungen steigen auch die umweltschädlichen Emissionen wieder an – auch in Deutschland.

Deutschland beim Anstieg im unteren Drittel

Insgesamt stieg der Ausstoß von klimaschädlichen Gase in allen EU-Mitgliedsstaaten an. Während sie in Estland (28 Prozent), Bulgarien (27 Prozent) und Malta (23 Prozent) am meisten stiegen, blieben sie in Zypern (0,3 Prozent), den Niederlanden und Slowenien (beide 2 Prozent) und Luxemburg (3 Prozent) vergleichsweise niedrig. Deutschland lag mit einem Anstieg von etwa 5 Prozent im unteren Drittel.