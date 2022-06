Italien fordert neue EU-Migrationspolitik

Die Zahl der GeflĂŒchteten, die ĂŒber das Mittelmeer nach Italien kommen, ist gestiegen. Innenministerin Lamorgese will die Menschen in der EU in Zukunft anders verteilen.

Italiens Innenministerin hat angesichts der gestiegenen Migration ĂŒber das Mittelmeer in das EU-Land eine VerĂ€nderung in der europĂ€ischen Politik gefordert. "Es ist nötig, dass Europa so bald wie möglich eine neue Politik fĂŒr den Umgang mit dem PhĂ€nomen Migration definiert", sagte die parteilose Luciana Lamorgese der Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag. Italien könne nicht das einzige Land sein, das bereit sei, seine Ressourcen dafĂŒr zu verwenden.