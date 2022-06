Bericht: Zahl der Asylanträge in EU fast verdoppelt

Knapp 400.000 Menschen haben laut einem Medienbericht seit Jahresbeginn in der EU Asyl beantragt – fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Die Asylzuwanderung in die Europäische Union (EU) hat einem Zeitungsbericht zufolge auch über die Flucht zahlreicher Menschen aus der Ukraine hinaus in diesem Jahr stark zugenommen. Vom 1. Januar bis zum 14. Juni seien 339.984 Asylerstanträge und damit 92 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gestellt worden, berichtete die "Welt am Sonntag" am Samstag vorab unter Berufung auf vorläufige Zahlen der EU-Asylagentur EUAA.