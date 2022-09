Meloni-Partei schließt Kandidaten wegen Hitler-Äußerung aus

Aktualisiert am 20.09.2022 - 12:53 Uhr

Ein Kandidat der rechtsextremen Partei Brüder Italiens hat sich in einem Kommentar positiv über Adolf Hitler geäußert. Das wirkt sich jetzt auf seine Partei aus.

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Italien setzt eine positive Äußerung über Adolf Hitler die in Umfragen führende rechtsextreme Partei Brüder Italiens unter Druck. Die Partei schloss am Dienstag ihr auf Sizilien kandidierendes Mitglied Calogero Pisano mit sofortiger Wirkung von allen Formen der Partei-Repräsentation aus.