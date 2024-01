Videotranskript lesen

Mehrere Männer durchsuchen eine Wohnung in der von Russland annektierten, sogenannten Volksrepublik Luhansk. Was sie finden, sind große Mengen Geld – und Drogen.

Bei den Männern handelt es sich jedoch nicht um Ermittlungsbeamte – sie sind ehemalige Söldner der berüchtigten Wagner-Ttruppe.

Ihr eigenmächtiger Einsatz könnte ihnen nun jedoch zum Verhängnis werden. In einem Video erklären sie, was sie fürchten.





“ Heute Morgen erhielten wir Informationen, dass die Polizei unsere Basis angreifen will. Wir werden nicht aufgeben oder unsere Waffen niederlegen, da es nicht unsere Schuld ist.”

Nun befürchten sie, von russischen Spezialeinheiten gestürmt zu werden.

00:54 “Es waren nicht wenig Menschen in den Drogenhandel verwickelt. Es wurde sich mit Absicht auf das Militär konzentriert. Sie kauften es, nutzen es und Gott weiß, was dann passierte.”

Die Männer erklären, ohne weitere Absprachen vorgegangen zu sein:



“In Eigeninitiative haben wir die Vorräte und den Verkäufer eines Drogenrings gefunden. In diesen Handel sind auch Menschen mit hoher staatlicher Wichtigkeit beteiligt. Dazu gehören Polizei und Straßenpolizei.”



In Videos zeigen sie Männer, die in den Drogenhandel in den Gebieten verwickelt gewesen sein sollen. Sie zeigen Pässe und Unterlagen, um die Identitäten der Männer zu bestätigen.



“Gehört das dir? Was ist das? - Es ist meins. Cannabis.”

Auslöser für die Ermittlung der Ex-Wagner-Söldner war der Drogenkonsum eines Soldaten in ihren eigenen Reihen.

Dabei sollen ein Verkehrspolizist und andere örtliche Beamte als Verbrecher hinter dem großen Drogenring entlarvt worden sein. Die ehemaligen Söldner, die nun Teil eines russischen Regiments sind, fürchten nun um ihre Sicherheit:

“Vielleicht kommt die russische Armee, um jetzt ihre eigenen Leute zu töten. Vielleicht haben wir mit unseren Aktionen ihre Pläne gekreuzt.”

Mit ihren Videos wollen die Männer auf ihre Lage aufmerksam machen:



“Wir bitten euch, die Situation im Blick zu behalten und die beteiligten Personen (in den Drogenhandel) nicht davonkommen zu lassen. Und wir sollten nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir ohne Erlaubnis gehandelt haben. Wir taten es, weil viele Kämpfer an der Front unter dem Einfluss von Drogen gestorben sind. Und passt auf, da diese Drogen besonders unter den Soldaten verteilt werden.”