Aktualisiert am 05.02.2024 - 12:21 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nach einer Bürgerbefragung werden die Parkgebühren für schwere Geländewagen in Paris verdreifacht. Eine knappe Mehrheit stimmte für die Erhöhung.

Damit konnte die rot-grüne Stadtverwaltung einen Plan durchsetzen, nach dem für SUV und andere schwere Autos eine Stunde Parken im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten soll und in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden gar 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig. Die neue Regelung soll ab dem 1. September dieses Jahres greifen.

Hidalgo beschrieb die Geländewagen mal als "laut, platzraubend und umweltschädigend", wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Hidalgo ist als Bürgermeisterin mit dem Projekt angetreten, Paris zur "Stadt der Viertelstunde" (Zeit online) zu machen. Alles, was die Bürger im Alltag brauchten, solle fußläufig innerhalb von 15 Minuten zu erreichen sein. Ihre Vision von einem grünen Paris hat ihr viel Zustimmung eingebracht – und ebenso viel Widerstand. Bei Hidalgos Kampagne für eine Verkehrswende in der Stadt hat sie nun erneut die Unterstützung der Einwohner von Paris erhalten. Allerdings nur knapp.

Geringe Wahlbeteiligung

Rund 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der französischen Hauptstadt waren zu der Abstimmung unter dem Motto "Mehr oder weniger SUV in Paris?" aufgerufen. Lediglich 5,68 Prozent davon beteiligten sich laut dem französischen Sender "BFMTV" nach vorläufigem Endergebnis an der Abstimmung. Das sind gerade einmal 78.121 der Stimmberechtigten. Rund 54,5 Prozent derjenigen, die sich an dem Urnengang beteiligten, stimmten für die Erhöhung der Parkgebühren, rund 45,5 Prozent waren dagegen.