Videotranskript lesen

Seine Schritte werden momentan minutiös verfolgt: Der konservative US-Journalist Tucker Carlson hält sich derzeit in Moskau auf, will dort ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen.

Oder hat er das sogar schon? Diese Aufnahmen sollen zeigen, wie das Auto von Tucker Carlson am Montag, beladen mit Kameraausrüstung, zum Sitz des Präsidenten im Kreml fährt.

Und auch der Rückweg ist angeblich dokumentiert. Nach mehr als einer Stunde Aufenthalt soll Carlson in diesem Video den Kreml wieder verlassen. Zeit genug für ein Interview?

“Wir sind heute Abend in Moskau. Wir sind hier, um den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, zu interviewen. Das werden wir sehr bald tun.”

Tucker Carlson selbst veröffentlichte auf der Plattform X einen Clip, in dem er darlegte, warum er Wladimir Putin interviewen will. Seiner Ansicht nach werde in den westlichen Medien nur die ukrainische Seite des Kriegs gehört. Diese werde zudem politisch eingefärbt. Über die Beweggründe Russlands werde nicht berichtet, der Weltbevölkerung fehlten dadurch wichtige Informationen, behauptet Carlson.

In den kremlfreundlichen russischen Medien wird der US-Journalist für sein Vorhaben gefeiert. In zahlreichen Sendungen wird über ihn berichtet. In seiner Heimat USA dagegen spaltet Tucker Carlson die Bevölkerung. Als Moderator von Fox News unterstützte er den Republikaner Donald Trump. Nach der verlorenen Wahl 2020 verbreitete Carlson zahlreiche Verschwörungstheorien. 2023 wurde er bei Fox gefeuert, Experten zufolge auch wegen seiner russlandfreundlichen Berichterstattung. Auf diese hoffen nun die Moderatoren des russischen Staatsfernsehens. Sie erwarten, dass das geplante Putin-Interview hohe Wellen schlägt.

“In den USA fallen ihnen die Köpfe ab, ihre Gehirne explodieren. [...] ‘Tucker ist nach Moskau gekommen, um Putin zu interviewen. Es könnte das Ende der Welt bedeuten.’ Wenn ich mir anschaue, was da passiert: ‘Katastrophe, Katastrophe. Tucker darf auf keinen Fall Putin interviewen.’”

Tucker Carlson hat angekündigt, das Interview frei zugänglich und ungeschnitten veröffentlichen zu wollen. Die russischen Propagandisten im Staatsfernsehen begrüßen das. Putins Aussagen würden im westlichen Fernsehen stets unvorteilhaft zusammengeschnitten und politisch kommentiert, behaupten sie. Ein ungeschnittenes Interview würde vielen Amerikanern die Augen öffnen, hoffen die russischen Moderatoren. Internationale Beobachter fürchten dagegen, Putin könnte das Interview nutzen, um ungefiltert russische Propaganda zu verbreiten.

Doch nicht nur im russischen Fernsehen wird Tucker Carlson gefeiert. In den sozialen Medien werden Videos geteilt, in denen der Journalist in Moskau angesprochen wird. Nachfragen zum Putin-Interview weicht er dabei teils scherzhaft aus.

“Kann ich Sie etwas zum Interview mit Putin fragen?”

“Mit wem?”

“Mit Putin.”

“Ich hab den Namen schon mal gehört …”

–

“Machen wir beide ein Interview? [lacht] Ich brauche dringend Kaffee.”

Tucker Carlson scheinen die Spekulationen um sein mögliches Interview zu gefallen. Seine Schritte werden auch in den kommenden Tagen genau beobachtet werden.