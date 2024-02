Alexej Nawalny wusste, dass sein Leben bedroht ist. Er überlebte einen Giftanschlag, aber offenbar nicht die Haftbedingungen in Russland. Russische Behörden verkündeten am Freitag den Tod des 47-Jährigen. In einer Dokumentation hatte sich der Kremlkritiker bereits an seine Unterstützer für den Fall gewendet, dass er stirbt.