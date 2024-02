Hier starb Alexej Nawalny Strafkolonie "Polarwolf": Zwangsduschen bei -20 Grad Von t-online , wan Aktualisiert am 18.02.2024 - 11:16 Uhr Lesedauer: 4 Min. Alexej Nawalny im Teil des Gefängnisses, in dem er Ausgang haben durfte. (Quelle: Alexej Nawalny) News folgen

Seine letzten Lebenstage musste Alexej Nawalny in Isolationshaft verbringen. Die Strafkolonie "Polarwolf" gilt als besonders brutal.

Das Straflager liegt in der Region Jamal, weit oberhalb des Polarkreises, in der Stadt Charp. Das Wetter ist harsch, niedrige Temperaturen bis zu -20 Grad sind die Regel. Hier verbrachte Alexej Nawalny seine letzten Wochen, bevor er am Freitag aus bislang ungeklärten Umständen starb. Er sei nach einem Spaziergang zusammengebrochen, Wiederbelebungsversuche hätten keinen Erfolg gehabt, hieß es von russischer Seite. Seine Unterstützer sprechen von Mord.

Das Lager IK-3, so der Name im Behördenrussisch, wird auch als "Polarwolf" bezeichnet. Es liegt 3.000 Kilometer nordöstlich von Moskau. Nur eine schmale Straße führt dorthin, etwa 6.000 Menschen wohnen in der Stadt. Neben dem Lager, in dem Nawalny untergebracht war, gibt es auch die "Polareule", ein weiteres Hochsicherheitsgefängnis. Nach einem Bericht der BBC sind nicht nur die äußeren Bedingungen harsch. Insassen würden wegen kleinster Vergehen bestraft – unter anderem müssten sie ohne Winterbekleidung im Freien stehen. Wer umfällt, wird mit kaltem Wasser abgeduscht, berichtet die BBC und bezieht sich dabei auf Aussagen Gefangener.

Nach dem Schnee kommen die Moskitos

Der Boden ist monatelang von Schnee bedeckt. Taut dieser im Mai, verwandelt er sich in matschige Masse. Diese zieht im Sommer Heerscharen von Moskitos an. Die Häftlinge, heißt es in dem Bericht, müssten sich mit nacktem Oberkörper diesen aussetzen. Wegen der Lage hoch im Norden der Erde sind die Tage im Winter lang – und für einige Wochen gibt es keine dunkle Nacht, in der die Häftlinge Schlaf finden können.

Nawalny war seit 2022 fast 300 Tage lang in Einzelhaft, seit Dezember 2023 war er in der "Polarwolf"-Kolonie inhaftiert. Dort hatte er nur einmal am Tag Ausgang nahe seiner Zelle, wo er durch den Schnee laufen musste. "3 Schritte breit, 11 Schritte lang", beschrieb er den Ausgangsbereich auf der Plattform X. Der Blick aus dem Fenster zeigte ihm einen Zaun und kaum Licht. Der arktische Winter ist dunkel. Sein letzter Beitrag auf X vom 14. Februar bezog sich auf eine neue Bestrafung: "Die Jamal-Kolonie hat beschlossen, den Wladimir-Rekord im Verhätscheln und Zufriedenstellen der Moskauer Behörden zu brechen. Sie haben mir gerade eine 15-tägige SHIZO erteilt. Das ist die 4. SHIZO in weniger als 2 Monaten, in denen ich dort bin. Sie sind hart." SHIZO ist eine Abkürzung für Isolationshaft.

Teil des sowjetischen Gulag-Systems

Doch selbst die harschen Bedingungen hatten den Kremlkritiker nicht zum Schweigen gebracht. Er reichte Beschwerden über die Haftbedingungen ein, die es ihm ermöglichten, regelmäßig vor Gericht zu erscheinen und Aussagen vor laufender Kamera zu machen. Er versuchte, eine Gewerkschaft für Gefangene zu gründen, um für bessere Arbeitsplätze in der Näherei des Gefängnisses zu kämpfen.

Video | Nawalnys Botschaft für den Fall seines Todes