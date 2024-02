Aktualisiert am 20.02.2024 - 17:03 Uhr

Aktualisiert am 20.02.2024 - 17:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

UN-Resolution für Waffenruhe in Gaza scheitert

Algerien wollte mit einer UN-Resolution eine Waffenruhe in Gaza fordern. Das Vorhaben scheiterte nun am Veto der USA.

Im Weltsicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen gescheitert. Die USA legten am Dienstag in New York ein Veto gegen die Beschlussvorlage von Ratsmitglied Algerien ein. Angesichts der Sorge um eine drohende israelische Militäroffensive im Gebiet um die Stadt Rafah fand der Vorschlag bei den übrigen Ratsmitgliedern breite Zustimmung: 13 der 15 Ratsmitglieder stimmten für den Entwurf, Großbritannien enthielt sich.