Die Mutter des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny, Ljudmila Nawalnaja: Nach langem Warten durfte sie seine Leiche sehen.

Seit dem Tod ihres Sohnes kämpfte Alexej Nawalnys Mutter darum, seine Leiche sehen zu können. Nun hat sie die Erlaubnis bekommen, soll jedoch erpresst worden sein.

Die Mutter des Kremlgegners Alexej Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zu seiner Leiche erhalten. Nawalny war am Freitag vergangener Woche in einem russischen Straflager gestorben. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja am Donnerstag in einem Video mit.

Die Sprecherin Nawalnys, Kira Jarmisch, schrieb auf der Plattform X, dass Nawalnys Mutter vom Kreml "erpresst" werde: "Auf Befehl des Kremls legten die Ermittler Bedingungen fest, wo, wann und wie Alexej beerdigt werden soll", schreibt Jarmisch unter Berufung auf das Video von Nawalnys Mutter. "Sie wollen dies heimlich tun."

Vorwurf: Nawalny soll mit Gift ermordet worden sein

Der Mutter Nawalnys sei zudem ein ärztlicher Bericht zum Tod ihres Sohnes vorgelegt worden. Dem Bericht zufolge sei Nawalny an einer "natürlichen Todesursache" gestorben, schreibt Jarmisch. An dieser Darstellung der russischen Behörden gibt es erhebliche Zweifel. Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, hatte dem Kreml kürzlich vorgeworfen, ihren Mann mittels des Giftes Nowitschok ermordet zu haben.

Der 47-Jährige war am Freitag in einem Straflager am Polarkreis gestorben. Seither hatte die Mutter die Leiche gesucht. Sie forderte erneut in dem Video, dass ihr der Leichnam ausgehändigt werde, damit sie ihn beerdigen könne. Die Behörden lehnten dies jedoch ab. Sie warf dem Kreml vor, Nawalny heimlich beerdigen zu wollen. "Ich bin damit nicht einverstanden", sagte seine Mutter.