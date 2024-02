Während der Amtszeit der PiS-Regierung in Polen fror die EU Gelder ein. Sie sah die Rechtsstaatlichkeit des Landes in Gefahr. Nun will die EU die Gelder wieder freigeben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Freitag die Freigabe von 137 Milliarden Euro angekündigt, welche die EU im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen eingefroren hatte. Die formale Entscheidung falle in der nächsten Woche, sagte von der Leyen in Warschau vor Medienvertretern. Die neue pro-europäische Regierung Polens habe "beachtliche" Bemühungen unternommen sowie Reformen für die Unabhängigkeit der Gerichte eingeleitet.