Ein von einem Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz getroffenes Frachtschiff im Roten Meer sinkt. Das berichtet der britische "Guardian" und veröffentlichte Fotos aus jemenitischen Medien, die das sinkende Schiff zeigen. Auf ihnen ist der Frachter in Schräglage zu sehen. Der hintere Teil des Schiffes, in dem der Maschinenraum sitzt, ist bereits unter Wasser. Ähnliche Bilder zeigt ein Video, das auf der Social-Media-Plattform X kursiert.

Am Sonntag vor einer Woche hatten die Huthi nach eigenen Angaben einen Frachter in der Meerenge von Bab al-Mandab am südlichen Eingang zum Roten Meer mit Raketen angegriffen und schwer beschädigt. Die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO hatte über den Angriff informiert und mitgeteilt, dass die Crew in Sicherheit gebracht worden sei. Die Hafenbehörde von Dschibuti hatte anschließend berichtet, dass die Crew der unter der Flagge von Belize fahrenden "Rubymar" sicher nach Dschibuti gelangt sei.