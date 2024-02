US-Vorwahl in Michigan "Ein blinkendes Warnzeichen für Trump" Von t-online , aj Aktualisiert am 28.02.2024 - 05:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump lieferte sich mit Nikki Haley ein weiteres Duell um die Nominierung seiner Partei für die Präsidentenwahl (Archivbild). (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Trump gewinnt bei den Vorwahlen der Republikaner einen Bundesstaat nach dem anderen. Nun wurde in Michigan abgestimmt.

Nach Hochrechnungen von Edison Research haben sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Donald Trump die Vorwahlen ihrer Parteien in Michigan wie erwartet für sich entschieden. Die ersten Ergebnisse zeigten einen deutlichen Vorsprung für Biden und Trump.

Bei den Republikanern lag Trump nach Auszählung von acht Prozent der Stimmen mit 64 Prozent vor seiner Herausforderin Nikki Haley mit 32 Prozent.

Trump und Haley hatten sich in dem nördlichen Bundesstaat mit rund zehn Millionen Einwohnern ein weiteres Duell um die Nominierung ihrer Partei für die Präsidentenwahl am 5. November geliefert. Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt. Der Nominierungsparteitag der Republikaner findet Mitte Juli statt.

"Unentschlossene"-Wähler kein gutes Zeichen für Biden

Nach Auszählung von zehn Prozent der Stimmen der Demokraten entfielen den Angaben zufolge 79 Prozent auf Biden und 16 Prozent auf die "Unentschlossenen". Wie viele dieser Stimmen aus Protest gegen Bidens Gaza-Politik abgegeben wurden, konnte noch nicht ermittelt werden.

Michigan bietet die Möglichkeit, die Unterstützung der Parteibasis für einen nominierten Kandidaten infrage zu stellen. In dem US-Bundesstaat mit zehn Millionen Einwohnern - etwas weniger als Baden-Württemberg - leben viele Araber, die dem Demokraten eine unkritische Unterstützung Israels im Gaza-Krieg vorwerfen. Seine Kritiker riefen deshalb die Wähler auf, aus Protest "uncommitted" ("unentschieden") zu wählen.

Haley verlor bislang alle Vorwahlen gegen Trump

Bei den Republikanern hatte Haley bereits bei den Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und am vergangenen Wochenende in South Carolina gegen Trump verloren. Die 52-Jährige gilt als politisch und rhetorisch etwas gemäßigter als ihr Konkurrent. Offen ist, wie lange sie noch im Rennen um die Kandidatur bleiben wird, da ihr faktisch keine Chancen mehr eingeräumt werden, Trump zu schlagen. Der 77-Jährige hat großen Rückhalt in der Parteibasis.

Die Haley-Kampagne versuchte den zweistelligen Verlust für Trump in Michigan dennoch als schlechtes Zeichen für den ehemaligen Präsidenten auszulegen und verwies auf das Drittel der republikanischen Vorwahlwähler, die für Haley gestimmt hatten. "Das ist ein blinkendes Warnzeichen für Trump im November", schrieb Olivia Perez-Cubas, Sprecherin der Haley-Kampagne, in einer Erklärung.

"Solange Donald Trump an der Spitze der Wahlliste steht, werden die Republikaner weiterhin gegen die sozialistische Linke verlieren. Unsere Kinder haben etwas Besseres verdient." Trump sei schuld an einer "zersplitterten und gespaltenen" republikanischen Partei in diesem wichtigen Swing State.

Trump selbst sagte zu dem Ergebnis in Michigan, sein Sieg sei "weit größer als erwartet" und der Wahltag im November könne "nicht schnell genug kommen". Er fügte hinzu, dass er in den kommenden Monaten viel Wahlkampf in dem umkämpften Staat machen werde.