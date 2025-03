Republikanische Senatoren machen Druck auf die Trump-Regierung. Sie fordern eine Untersuchung des Chatnachrichten-Skandals. In einer Gruppe der Nachrichten-App Signal waren geheime Informationen über einen Angriff auf Huthi-Stellungen bekanntgegeben worden. In dem Chat waren neben Sicherheitsberater Mike Waltz und Verteidigungsminister Pete Hegseth auch hochrangige Militärs. Versehentlich war auch der Chefredakteur des Magazins "Atlantic", Jeffrey Goldberg, eingeladen worden.

Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Streitkräfte, Roger Wicker, hatte bereits am Dienstag erklärt, sein Ausschuss werde die Angelegenheit untersuchen. Der Republikaner forderte aber auch den Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums auf, eine Untersuchung einzuleiten. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska sagte, wenn hochrangige Beamte in der Biden-Administration einen ähnlichen Fehler gemacht hätten, würden die Republikaner im Kongress in die Luft gehen. "Es scheint mir im Interesse aller zu sein, dass solche Chats, auch wenn sie wohlgemeint sind, in einem sicheren Umfeld geführt werden", sagte sie.