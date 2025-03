Deutschland im Fokus Diese Marken trifft es besonders hart

Trump unterzeichnet im Oval Office einen Präsidialerlass zu höheren Zöllen auf Autos. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)

Donald Trump packt den Zoll-Hammer aus. Deutschland ist von den Aufschlägen von 25 Prozent besonders betroffen. Diese Marken stehen im Fokus.

US-Präsident Donald Trump hat Sonderzölle auf alle nicht in den USA gefertigten Autos in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Die Maßnahme solle ab dem 2. April gelten, gab er bekannt. Auch Autoteile sollen betroffen sein. Dies trifft vor allem Deutschland als Exportnation mit großer Autoproduktion. Bisher gelten in den USA Einfuhrzölle auf Autos von 2,5 Prozent.

In der EU werden für Autos aus den USA zehn Prozent fällig. Allerdings: Die in den USA beliebten Pick-ups gelten als Nutzfahrzeuge – dafür liegt der Einfuhrzoll schon jetzt bei 25 Prozent. Auch der VW-Bus oder andere Lieferwagen fallen unter diesen erhöhten Zollsatz – Volkswagen liefert den aktuellen Bus jedoch nicht in die USA.

Trump sieht durch die höheren EU-Zölle die US-Industrie benachteiligt. Derzeit werden deutlich weniger Autos aus den USA nach Europa exportiert als umgekehrt: Nach Daten der International Trade Administration wurden im vergangenen Jahr 784.889 europäische Fahrzeuge in den USA verkauft. 446.566 dieser Fahrzeuge stammen aus Deutschland. Damit ist die Bundesrepublik der mit Abstand wichtigste europäische Produktionsstandort. Umgekehrt wurden 217.230 Autos aus den USA nach Europa gebracht. Eurostat zählt etwas weniger Fahrzeuge, doch das Verhältnis ist ähnlich.

Immer mehr Hersteller produzieren in den USA

Der größte Teil dieser Importfahrzeuge stammt aus der Produktion europäischer Hersteller. Allein gut 90.000 Autos werden bei BMW in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina für den europäischen Markt gebaut. US-Hersteller spielen im Vergleich eine geringere Rolle.

Schwer getroffen wird die Autobranche zudem durch US-Zölle auf Einfuhren aus Mexiko. Zahlreiche Hersteller, auch große US-Firmen, haben in den vergangenen Jahren dort ihre Produktion für den US-Markt ausgebaut.

Im Folgenden eine Übersicht über die betroffenen Hersteller:

AUDI

Die Volkswagen-Tochter verfügt über keine eigene Produktion in den USA, sondern führt ihre Autos aus Mexiko und Europa ein. 2024 setzte Audi knapp 200.000 Fahrzeuge in den USA ab, davon fast 57.000 SUV vom Typ Q5. Der Ingolstädter Konzern denkt darüber nach, in den USA eine eigene Produktion aufzubauen. Eine Entscheidung darüber soll voraussichtlich in diesem Jahr getroffen werden.

BMW

Der Münchner Autobauer betreibt sein weltweit größtes Werk in Spartanburg. Die Fabrik mit ungefähr 11.000 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von rund 400.000 Autos ist auf große Fahrzeuge spezialisiert. Dort laufen unter anderem der X3, X5 oder X7 vom Band. Ungefähr die Hälfte der Produktion bleibt in den USA. Der Rest wird exportiert. Limousinen werden dagegen in die USA eingeführt. Insgesamt verkaufte BMW 2024 knapp 400.000 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini in den USA. BMW-Chef Oliver Zipse hat sich zuletzt für niedrigere Einfuhrzölle auf US-Autos in die EU starkgemacht.

FORD

Die US-Autobauer importieren Autos vorwiegend aus Mexiko. Ford hat drei Werke dort. Nach Angaben des mexikanischen Branchenverbandes Amia exportierte Ford in der ersten Jahreshälfte 2024 knapp 196.000 Autos aus Mexiko nach Nordamerika, wobei 90 Prozent dieser Fahrzeuge in die USA gingen.

GENERAL MOTORS

GM importierte 2024 rund 750.000 Fahrzeuge aus Kanada oder Mexiko in die USA. Die meisten davon werden nach Angaben des Wirtschaftsanalyseunternehmens GlobalData in Mexiko hergestellt. Darunter befinden sich einige der beliebtesten Fahrzeuge von GM, darunter der Chevy Silverado, der GMC Sierra Pickup und mittelgroße SUVs. In Kanada betreibt GM drei Werke.

MERCEDES-BENZ

Die Stuttgarter verfügen über ein großes Werk in Tuscaloosa in Alabama, in dem 2023 knapp 300.000 Fahrzeuge vom Band liefen, unter anderem die SUV-Modelle GLE und GLS sowie die elektrischen SUV EQS und EQE. Rund zwei Drittel der Jahresproduktion gehen in den Export. Insgesamt setzte Mercedes im vergangenen Jahr 324.528 Fahrzeuge in den USA ab.

PORSCHE