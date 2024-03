Demnach sei es unklar, wie präsent das Parasitenproblem tatsächlich war beziehungsweise ist. Kreml nahe Accounts hätten versucht, die Falschinformation zu verbreiten, dass ein Zusammenhang bestehe, zwischen den ankommenden ukrainischen Flüchtlingen und dem vermehrten Aufkommen von Bettwanzen. Außerdem sei es das Ziel Russlands gewesen, eine Verunsicherung in Hinsicht auf die kommenden Olympischen Sommerspiele zu schnüren – diese sollen nämlich 2024 in Paris stattfinden.

Russland habe bereits zuvor versucht Desinformation zu verbreiten

Dabei beruft sich der Minister auf Befunde der staatlichen Agentur Viginum, eine Agentur, die explizit zur Erkennung und Bekämpfung von Online-Desinformationskampagnen gegründet wurde. Die Vergangenheit zeigt, dass Moskau bereits zuvor einige Versuche unternommenen hat, die gesellschaftliche Lage in den westlichen Ländern zu destabilisieren, wie das Nachrichtenportal "Der Standard" berichtet. Dabei fokussiere sich der Kreml auf aktuelle Debatten und versuche diese dann mithilfe von Desinformationen zu ihrem Vorteil hin zu manipulieren und künstlich aufzubauschen. So scheint es auch in diesem Fall zu sein, schreibt das Nachrichtenportal.

Staatliche Statistiken zeigen, dass die Verbreitung von Bettwanzen in Frankreich in den letzten Jahren tatsächlich zugenommen hat. Demnach sollen zwischen den Jahren 2017 und 2022 rund elf Prozent der französischen Haushalte von solch einem Parasitenbefall betroffen wurden sein. Zudem habe die Diskussion in den sozialen Medien auch ihre Spuren hinterlassen. So sei die Auftragslast von den auf Insekten spezialisierten Unternehmen ausgeschöpft und Pariser Hoteliers würden alle ihre Zimmer noch einmal einzeln inspizieren lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.