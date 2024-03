Aktualisiert am 24.03.2024 - 11:50 Uhr

IS veröffentlicht brutales Video des Angriffs bei Moskau

Die Terrorgruppe "Islamischer Staat" hat am späten Samstagabend ein Video veröffentlicht, das von Kameras der Attentäter in der Konzerthalle im Moskauer Vorort Krasnogorsk stammen soll. Das rund anderthalb Minuten lange Video wurde auf dem Telegramkanal der IS-Nachrichtenagentur Al-Amaq hochgeladen. Es zeigt, wie brutal die Terroristen am Freitagabend vorgegangen sind. Mehr als 130 Menschen wurden dabei getötet. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier.