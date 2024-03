Bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau starben zahlreiche Menschen. Die Terrormiliz IS bekennt sich zum Anschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hamas und Taliban verurteilen Anschlag in Moskau

12.39 Uhr: Mehrere radikalislamische Gruppen haben sich von dem Anschlag auf eine Moskauer Konzerthalle distanziert. Die palästinensische Terrororganisation Hamas sprach dem russischen Volk ihr tiefstes Beileid aus. "Wir verurteilen auf das Schärfste den Terroranschlag auf Zivilisten in Moskau, bei dem Dutzende von Menschen getötet und verletzt wurden", schrieb die Hamas in einer Erklärung. Die Gruppe hatte am 7. Oktober in Israel rund 1.200 Menschen getötet.

Auch die radikalislamischen Taliban verurteilten den Angriff. Die in Afghanistan regierende Gruppe erklärte, sie halte den Angriff für einen "eklatanten Verstoß gegen alle menschlichen Normen".

USA verurteilen Terrorattacke: "abscheuliches Verbrechen"

9.51 Uhr: Die US-Regierung hat den Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau aufs Schärfste verurteilt. Es handle sich um ein "abscheuliches Verbrechen", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. "Wir verurteilen den Terrorismus in all seinen Formen und stehen in Solidarität mit dem russischen Volk, das den Verlust von Menschenleben durch dieses schreckliche Ereignis betrauert." Den Angehörigen der Opfer spreche die US-Regierung ihr Beileid aus.

SPD-Politiker: "Wer Terror sät, wird Terror ernten"

8.12 Uhr: SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hat den Opfern des Anschlags sein Mitgefühl ausgedrückt. Er wies allerdings auch darauf hin, dass Russland selbst Terror verbreitet. "Unser Mitgefühl gilt den vielen unschuldigen Opfern in Moskau. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Russland selbst ein Terrorstaat ist, der auch vergangene Nacht wieder die ukrainische Zivilbevölkerung mit Raketen- und Drohnenangriffen terrorisiert hat", sagte er der "Bild am Sonntag". Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er zudem: "Wer Terror sät, wird Terror ernten".

Gouverneur: 133 Leichen aus Trümmern geborgen worden

4.20 Uhr: Innerhalb von 24 Stunden seien laut dem Gouverneur des Großraums Moskau 133 Leichen aus den Trümmern einer Konzerthalle bei Moskau geborgen worden. Die Ärzte kämpften zudem "um das Leben von 107 Menschen", sagt Andrej Worobjow, der Gouverneur der Region. Sie alle sind Opfer eines Anschlags geworden, zu dem sich die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) bekannt hat.

Strack-Zimmermann: Völlige Fehleinschätzung Putins

0.10 Uhr: Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wertet den Terroranschlag mit mehr als 130 Toten nahe Moskau als "schweren Schlag" für die russischen Sicherheitsbehörden. Es habe eine Warnung vor Anschlägen gegeben, "sogar spezifisch, was Konzerte angeht", sagte die FDP-Politikerin der "Bild am Sonntag". Es sei nicht nachvollziehbar, dass es keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gegeben habe.

"Offensichtlich hat Putin in völliger Fehleinschätzung diese Warnungen nicht ernst genommen und wird davon abzulenken versuchen", sagte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anstatt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen, solle sich Putin mit anderen Ländern der Welt gegen den Terror zur Wehr setzen. "Der internationale Terrorismus ist die wahre Geisel der Menschheit", sagte sie.

Samstag, 23. März

IS veröffentlicht brutales Video von Angriff