Aktualisiert am 28.03.2024 - 05:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der serbische Präsident Aleksander Vučić hat mit einer ominösen Nachricht auf Instagram für Rätselraten gesorgt. In einem Beitrag schrieb er auf seinem privaten Account: "Serbien stehen schwierige Zeiten bevor. (...) Doch wir werden kämpfen. Und Serbien wird siegen". Welche Zeiten er genau meint, das sagt er nicht.

Einen Hinweis könnte ein anderer Post in dem Netzwerk geben. Darauf ist er mit seinem ältesten Sohn zu sehen. Dieser trägt ein T-Shirt mit den Umrissen des Kosovo und der serbischen Flagge. Darüber steht: "Keine Kapitulation"

Widerstand gegen Mitgliedschaft des Kosovo im Europarat

Hintergrund könnte der Beitrittswunsch des Kosovo in den Europarat sein. Dem ist das Balkanland ein wenig näher gekommen, weil es einen Rechtsstreit um ein serbisch-orthodoxes Kloster beigelegt hat. Kosovos Regierungschef Albin Kurti gab am Mittwoch bekannt, dass er die Behörden angewiesen habe, 24 Hektar Land als Besitz des Klosters zu registrieren.

Serbiens Präsident Vučić hatte sich immer wieder gegen eine Mitgliedschaft des Kosovo im Europarat ausgesprochen und mit dem Austritt seines Landes gedroht, sollte dies passieren. In seinem Instagram-Beitrag verwies er nun auf Nachrichten, die ihn in den vergangenen 48 Stunden erreicht hätten, ging aber nicht direkt auf den Europarat ein.

Vučić: Nicht mit Befehlen von außen einverstanden

Der Europarat wurde 1949 als erste große europäische Nachkriegsorganisation gegründet und setzt sich hauptsächlich für den Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ein. 46 Staaten gehören zu den Mitgliedern des Europarats, darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten. Alle europäischen Flächenstaaten sind im Europarat vertreten – außer Kosovo, Belarus und Russland , das am 16. März 2022 ausgeschlossen wurde.

Auf dem offiziellen Instagram-Konto des Präsidenten hatte Vučić am Dienstag den Stolz der Serben angesprochen. "Es gibt eine kleine Nation in Europa, in einem kleinen Land, auf einem kleinen Territorium, die immer noch stolz und würdig ist, die der Besetzung und der Befehle von außen nicht einverstanden ist", schrieb er. Nutzer schrieben bei Instagram, sie würden Serbien nicht "den Bösen" überlassen.