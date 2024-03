Aktualisiert am 31.03.2024 - 22:10 Uhr

Aktualisiert am 31.03.2024 - 22:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erdoğan-Widersacher in Istanbul und Ankara vorn

Die Kommunalwahl steht in der Türkei an. Sie gilt als wichtiger Stimmungstest für Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan.

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei zeichnet sich landesweit ein starker Stimmverlust der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ab. Die Opposition kann zudem darauf hoffen, die Kontrolle über die wichtigsten Städte des Landes zu behalten, darunter auch die Millionenmetropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara .

Imamoğlu gab sich nach Auszählung der ersten Wahllokale vorsichtig optimistisch: "Ausgehend von den Daten, die wir erhalten haben, kann ich sagen, dass das Vertrauen unserer Bürger in uns belohnt worden ist", sagte er in der Istanbuler CHP-Zentrale. Keine Wahl sei jedoch abgeschlossen, "bevor sie vorbei ist", mahnte Imamoglu.

In Ankara lag Bürgermeister Mansur Yavas (CHP) nach Auszählung von 46,4 Prozent der Stimmen bei einem Anteil von 58,6 Prozent, der Kandidat von Erdoğans Regierungspartei AKP auf 33,5 Prozent. "Die Wahlen sind vorbei, wir werden Ankara weiter dienen", sagte Yavas am Abend. "Die Wähler haben dafür gestimmt, das Gesicht der Türkei zu verändern", sagte der CHP-Vorsitzende Özgür Özel. "Sie wollen die Tür öffnen für ein neues politisches Klima in unserem Land", fügte er hinzu.