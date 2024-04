Es kommt schon mal vor, dass sich Regierungschefs an ihr Volk wenden wollen. Dann können sie ins Fernsehen gehen, einen Podcast aufnehmen oder schlicht eine Pressekonferenz geben, auf der sie sagen, was es zu sagen gibt.

Pedro Sánchez wählte eine Alternative. Obwohl Gewicht hatte, was er mitteilte, schrieb er auf der Plattform X eine Art Brief, sehr persönlich gehalten, sehr emotional. Die Spanier staunten über ihren Regierungschef, den sie für kaltherzig und berechnend halten, eben für einen Machtpolitiker, der seit sechs Jahren Ministerpräsident ist und vieles dafür getan hat, es zu bleiben.

Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen bei der "Zeit" und beim "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Sánchez' Drahtseilakt in der Regierung

Dabei ist Spanien im Grunde nicht schlecht dran. Das Wachstum von 2,5 Prozent muss Deutschlands und Frankreichs Neid erwecken. Auch anderswo mangelt es an Produktivität. Andererseits haben in Spanien junge Menschen allenfalls Aussicht auf Zeitverträge, weshalb viele von ihnen ins Ausland abwandern. Die Arbeitslosigkeit liegt dennoch bei rund 12 Prozent – und damit besser als in den Jahren zuvor. In der EU und Nato gehört das Land zu den zuverlässigen Mitgliedern.