Russen fliehen in Kommandozentrale – Explosion

Seit dem Wochenende greift Russland die Ukraine in der Region um Charkiw gezielt an. Russische Soldaten rücken in die Stadt Wowtschansk ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine müsse alles daran setzen, eine Ausweitung der Front zu verhindern.