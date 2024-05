Schwarzer Turban, schwarzer Mantel: Schon an der Kleidung ist zu erkennen, dass Ebrahim Raisi nicht nur Politiker, sondern auch Geistlicher ist. Der 63-jährige Ultrakonservative ist seit Sommer 2021 Präsident des schiitischen Iran. Am Montagmorgen meldeten Staatsmedien seinen Tod nach einem Hubschrauberabsturz im Nordwesten des Landes. Zahlreiche Rettungskräfte hatten stundenlang nach dem Helikopter gesucht, am Absturzort jedoch keine Lebenszeichen feststellen können. Fernsehbilder zeigten Anhänger, die in Raisis Heimatstadt beteten.