Nach Hubschrauberabsturz Irans Staatsoberhaupt ernennt Übergangspräsidenten Von t-online , dpa , afp , aj , sic Aktualisiert am 20.05.2024 - 14:41 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der abgestürzte Helikopter des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wurde gefunden. Alle neun Insassen sind tot. Das Regime will derweil einfach weitermachen wie bisher.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das teilte ein iranischer Regierungsvertreter laut der Nachrichtenagentur Reuters am Montag mit. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, dass Raisi unter den neun Toten des Absturzes sei. Ebenfalls sei Außenminister Hossein Amirabdollahian, der mit Raisi im Hubschrauber saß, ums Leben gekommen.

Die Leichen des iranischen Präsidenten und weiterer Opfer wurden an der Absturzstelle des Präsidenten-Helikopters geborgen, meldete der Rote Halbmond am Montagvormittag. Sie würden nun in die Stadt Täbris im Norden des Iran gebracht, sagte der Leiter des iranischen Roten Halbmonds, Pirhossein Kooliwand, im iranischen Staatsfernsehen. Damit sei die Rettungsaktion vorerst beendet. Die Rettungskräfte fanden demnach keine Anzeichen für Überlebende.

Trauerfeier ist bereits angesetzt

Die iranische Regierung bestätigte am Montag den Tod Raisis: "Der hart arbeitende und unermüdliche Präsident des iranischen Volkes (...) hat sein Leben für die Nation aufgeopfert", schreibt sie in einer Mitteilung. Als temporärer Nachfolger übernimmt nun der bisherige Vizepräsident Mohammed Mochber das Amt bis zu Neuwahlen, erklärte Staatsoberhaupt Chamenei am Montag. Für den morgigen Dienstag sind zudem Trauerfeierlichkeiten vorgesehen. Zunächst sei am Morgen eine Zeremonie im Nordwesten in der Provinzhauptstadt Tabris geplant, danach in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Ghom, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Das Datum für die Beerdigung Raisis und Amirabdollahians ist noch nicht bekannt. Raisi soll in seiner Heimatstadt Maschhad begraben werden.

Der iranische Präsident befand sich zusammen mit seinem Außenminister auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Aserbaidschan, Ilham Alijew, als ihr Hubschrauber am Sonntagnachmittag im Nordwesten des Landes verschollen ging.

Drohnenbilder zeigen Helikopter-Wrack

Dutzende Rettungsteams suchten infolgedessen auch nach Einbruch der Dunkelheit bei schwierigen Wetterverhältnissen mit Regen und Nebel in dem bergigen Terrain nach dem Hubschrauber und den Insassen. Nach einer mehrstündigen Suchaktion fanden Einsatzkräfte den Helikopter am Montagmorgen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna veröffentlichte von einer Drohne aufgenommene Bilder, die Trümmerteile eines völlig zerstörten Helikopters an einem Hang zeigen. Die Rettungskräfte verschafften sich einen Überblick. In einem Video beschrieben sie die Kabine des Hubschraubers als "völlig ausgebrannt".

Irans Regierung: Werden ohne "geringste Störung" weiterarbeiten

Irans Kabinett kam unterdessen zunächst in der Nacht zu einer Notsitzung zusammen. Der erste Vizepräsident, Mohammed Mochber, leitete die Sitzung am späten Abend. Am Montagmorgen hat sich das Kabinett dann erneut zu einer Dringlichkeitssitzung unter Leitung des Vizepräsidenten getroffen, wie staatliche Medien berichten. Staatsmedien teilten ein Bild aus dem Kabinettssaal: Am Stuhl, auf dem Raisi normalerweise sitzt, hängt eine schwarze Trauerbinde. Daneben steht ein Bild des Präsidenten.

Vizepräsident Mochber ist gemäß Protokoll im Todesfall Raisis der Regierungschef. Am Montag hat Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Chamenei Mochber zum Interims-Regierungschef erklärt. Innerhalb von 50 Tagen müssen Neuwahlen stattfinden.

Der X-Account von Ebrahim Raisi teilte am Montagmorgen einen Koranvers. "Friede sei mit Abraham. So belohnen wir die, die Gutes tun. Er ist einer unserer treuen Diener", ist dort zu lesen.