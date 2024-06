UN-Ermittler haben Israel und mehreren Palästinensergruppen Kriegsverbrechen vorgeworfen. Israel gelingt Schlag gegen Hisbollah. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas will sofort dauerhafte Waffenruhe

5.40 Uhr: Bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs kristallisiert sich der Beginn der dauerhaften Waffenruhe als größter Streitpunkt heraus.

Die Hamas bestehe von Anfang an auf einen dauerhaften Waffenstillstand, berichtete die Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit befasste Funktionäre. Israels Regierung hingegen will zunächst nur eine vorübergehende Waffenruhe, während der weitere Geiseln freigelassen werden sollen.

Die Hamas befürchte, dass die israelischen Streitkräfte ohne die Garantie eines dauerhaften Waffenstillstands die Kämpfe nach der Freilassung einiger der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln wieder aufnehmen könnten, hieß es in dem Bericht weiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bereits mehrfach erklärt, der Krieg könne aus seiner Sicht nicht beendet werden, bevor die Ziele seiner Regierung - wie die Zerschlagung der militärischen Kapazitäten der Hamas - nicht erreicht seien.

Hamas: USA sollen Israel zu Waffenstillstand bewegen

0.24 Uhr: Die radikal-islamische Hamas fordert die USA auf, den Druck auf Israel für einen dauerhaften Waffenstillstand zu erhöhen. Israel habe erklärt, den Krieg fortzusetzen, heißt es in einer Erklärung der Palästinensergruppe. US-Vertreter hätten zwar erklärt, Israel habe den von Präsident Joe Biden am 31. Mai vorgelegten Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptiert, "aber wir haben von keinem israelischen Vertreter eine Bestätigung für diese Annahme erhalten". Die Hamas hingegen habe "in allen Phasen der Verhandlungen einen positiven Beitrag zur Beendigung der Aggression geleistet".

Mittwoch, 12. Juni 2024

Huthis: Haben Frachter "Tutor" getroffen

22.00 Uhr: Die Huthi-Rebellen im Jemen erklären, den Frachter "Tutor" angegriffen zu haben. Er drohe zu sinken, sagt der Sprecher des militärischen Arms der Huthi, Jahja Sari. Der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter in griechischem Besitz sei knapp 70 Seemeilen südwestlich vom jemenitischen Hafen Hodeidah getroffen worden, teilt die britische Firma für Sicherheit auf See, Ambrey, mit. Die mit dem Iran verbündeten Huthis greifen seit Monaten Frachter an, um damit die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen.

Hamas widerspricht Blinken

16.34 Uhr: Die Hamas weist Darstellungen von US-Außenminister Antony Blinken zurück, Nachbesserungen am Friedensplan für den Gazastreifen gefordert zu haben. Das führende Hamas-Mitglied Osama Hamdan sagt im Fernsehsender Al-Arabi TV weiter, Blinken sei bei der Suche nach Wegen zur Beendigung des Gazakrieges "Teil des Problems und nicht der Lösung". Blinken erklärte davor, die radikal-islamische Hamas habe zahlreiche Änderungswünsche am von den USA unterstützten Vorschlag für eine Waffenruhe angemeldet.

Blinken: Hamas-Vorschläge für Waffenruhe nur teils umsetzbar

14.41 Uhr: Die Hamas hat US-Außenminister Antony Blinken zufolge zahlreiche Änderungsvorschläge zu dem Plan für eine Waffenruhe vorgelegt. Einige seien umsetzbar, andere nicht, so Blinken bei einer Pressekonferenz in Doha. Die USA seien fest entschlossen, die Kluft zu überbrücken. Das sei machbar.

Hamas will schriftliche Garantie für Waffenruhe

14.04 Uhr: Die Hamas will ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge schriftliche Garantien von den USA für eine dauerhafte Waffenruhe und den Rückzug israelischer Soldaten aus dem Gazastreifen. Ägypten sei deshalb mit den USA in Kontakt, sagen Insider. Weder die Hamas noch von ägyptischer Seite war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.

UN-Ermittler werfen Israel und Hamas Kriegsverbrechen vor

9.10 Uhr: Eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats hat Israel und mehreren Palästinenserorganisationen Kriegsverbrechen vorgeworfen. Israel habe "die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung, des Mordes, der geschlechtsspezifischen Verfolgung, die auf palästinensische Männer und Jungen abzielt, der Zwangsumsiedlung, der Folter und der unmenschlichen und grausamen Behandlung" begangen, erklärt die im Mai 2021 vom Menschenrechtsrat eingesetzte Kommission in einem Bericht. Zudem hätten der bewaffnete Arm der Hamas und sechs weitere Palästinenserorganisationen Kriegsverbrechen begangen.

Hamas will wohl Änderungen an Waffenruhe-Deal