USA: Haben drei Huthi-Schiffe zerstört

4.55 Uhr: US-Streitkräfte haben nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) in den letzten 24 Stunden drei unbemannte Oberflächenschiffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Roten Meer zerstört. In einem separaten Vorfall schossen die Huthis drei ballistische Anti-Schiffs-Raketen in den Golf von Aden. Es wurden jedoch keine Verletzungen oder nennenswerte Schäden an Schiffen der USA, der Koalition oder Handelsschiffen gemeldet, fügt Centcom hinzu. Das US-Militärzentralkommando weist zudem jüngste Behauptungen über einen erfolgreichen Angriff der Huthi-Kräfte auf den Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" als "kategorisch falsch" zurück.

Huthi äußern sich zu Angriffen auf Schiffe

3.30 Uhr: Der Militärsprecher der Huthi-Rebellen hat zu der gemeinsam mit der militanten Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" durchgeführten Militäroperation eine Erklärung abgegeben. Man habe einen Drohnenangriff auf zwei Zementtanker und zwei Frachtschiffe im Hafen von Haifa durchgeführt, sagt Yahya Saree in einer im Fernsehen übertragenen Mitteilung.

Die Schiffe gehörten Unternehmen, die "gegen das Einfahrtsverbot in die Häfen des besetzten Palästinas verstoßen haben", so Saree weiter. Auch hätten die Huthis die "Shorthorn Express" im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen. "Die beiden Operationen haben ihre Ziele erfolgreich erreicht, und die Angriffe waren präzise und direkt." Es gab weder eine sofortige Stellungnahme des israelischen Militärs noch eine unabhängige Bestätigung der Angriffe.

Samstag, 22. Juni

Zehntausende Israelis protestieren gegen Regierung

22.02 Uhr: In Israel haben am Samstagabend Zehntausende Menschen erneut gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln protestiert. In der Küstenmetropole Tel Aviv skandieren Demonstranten: "Lebendig, lebendig – und nicht in Leichensäcken". Nach Angaben der Organisatoren ist die Demonstration in Tel Aviv die größte seit dem 7. Oktober. Die Nachrichtenseite "ynet" berichtet unter Berufung auf die Organisatoren, in der Stadt protestieren rund 150.000 Menschen gegen die Regierung.

Bei einer Kundgebung in Tel Aviv erinnern viele Menschen auch an den Geburtstag einer entführten Soldatin, die heute in Geiselhaft 20 Jahre alt wird. Viele Demonstranten zeigen Plakate mit dem Gesicht der Israelin. Ihre Eltern forderten in einer Rede ihre Freilassung. Aufnahmen der Organisatoren zeigen die Mutter, wie sie während des Protests in Tel Aviv weinte.

US-Vertreter: Huthi-Angaben über Angriff auf Flugzeugträger sind falsch

20.40 Uhr: Zwei Vertreter der USA dementieren Angaben der jemenitischen Huthi-Milizen über einen angeblichen Angriff auf den US-Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower". "Das ist falsch", sagt einer der beiden Insider, die nicht namentlich genannt werden wollen. Die Huthis hatten zuvor erklärt, sie hätten die "Eisenhower" im Roten Meer erfolgreich angegriffen. Sie hatten keine weiteren Details genannt und sich auch über den Zeitpunkt des angeblichen Angriffs ausgeschwiegen.