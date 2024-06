Nach dem Sturm auf das US-Kapitol sind die Staatsanwaltschaften bei der Anklage laut dem Obersten Gerichtshof in vielen Fällen zu weit gegangen. Der Supreme Court fordert eine engere Auslegung eines Straftatbestands.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat ein weitreichendes Urteil zugunsten der Demonstranten getroffen, die 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten: Nach dem Angriff auf das Parlamentsgebäude seien Staatsanwaltschaften teilweise zu weit gegangen, urteilte der Supreme Court am Freitag (Ortszeit). Er hob konkret eine Anklage gegen den ehemaligen Polizeibeamten Joseph Fischer auf, der damals gemeinsam mit hunderten anderen Menschen den Kongresssitz in Washington gestürmt hatte.