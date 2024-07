Mob greift französische Regierungssprecherin an

In Frankreich hat eine Gruppe junger Menschen das Team der Regierungssprecherin Prisca Thevenot angegriffen. Zwei Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Nur wenige Tage vor der wichtigen Stichwahl in Frankreich ist das Team der Regierungssprecherin Prisca Thevenot am Mittwoch von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die Politikerin hing gemeinsam mit Wahlkämpfern Plakate in ihrem Wahlkreis auf. Dann attackierte sie eine Gruppe.