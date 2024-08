Ein russischer Senator der Regierungspartei wurde festgenommen, weil er einen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Der Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments in Moskau , habe dafür gestimmt, die Immunität von Senator Dmitri Saweljew aufzuheben, sagte ein Sprecher. Saweljew (53) sei direkt beim Verlassen der Sitzung festgenommen worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Der frühere Ölmanager Saweljew gehört zur Kremlpartei Geeintes Russland. Er vertritt im Föderationsrat seit 2016 die Region Tula südlich von Moskau, davor war er Abgeordneter der Staatsduma. In den vergangenen Wochen gab es in der russischen Elite mehrere spektakuläre Festnahmen unter ranghohen Offizieren wegen angeblicher Korruption. Ein Vorgehen gegen einen Senator wegen Mordverdachts ist aber ungewöhnlich. In den 1990er-Jahren wurden in Russland viele wirtschaftliche Konflikte mithilfe von Auftragsmorden ausgetragen.