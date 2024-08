Oleg Orlow war Teil des großen Gefangenenaustausches mit Russland. Jetzt warnt der Menschenrechtsaktivist vor den Folgen des Ukraine-Kriegs.

Es passierte alles recht plötzlich, erinnert sich Oleg Orlow. Der 71-Jährige saß im Gefängnis in der russischen Stadt Sysran nördlich der kasachischen Grenze eine zweieinhalb Jahre lange Haftstrafe ab, als ihm vor wenigen Wochen angeboten wurde, den russischen Präsidenten Wladimir Putin schriftlich um eine Begnadigung zu bitten.

Orlow lehnte ab. Bei Putin um Gnade zu bitten, "das ging gar nicht". Trotzdem verließ der Menschenrechtsaktivist wenig später die Haftanstalt und wurde ohne Angabe von Gründen in eine andere Haftanstalt nach Moskau gebracht. Doch Orlows Reise endete nicht dort: Denn in der russischen Hauptstadt wurde ihm gesagt, dass er auch ohne seine Bitte begnadigt und freigelassen werde. 20 Minuten später war er bereits auf dem Weg zum Flughafen, der ihn über die Türkei nach Deutschland brachte.

Seit dem vergangenen Freitag ist Orlow wieder frei. Er war Teil des großen Gefangenenaustausches mit Russland, bei dem insgesamt 16 Gefangene aus Russland gegen acht russische Staatsbürger getauscht wurden. Unter ihnen war auch der als "Tiergartenmörder" bekannt gewordene russische Agent Wadim Krassikow, der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

"Das passierte alles sehr unerwartet", sagt Orlow auf einer Pressekonferenz in Berlin am heutigen Mittwoch. Dabei spricht er durchgehend russisch und mit fester Stimme, eine Übersetzerin liefert die deutschen Entsprechungen nach.

Der 71-Jährige ist ein seit Jahrzehnten bekanntes Gesicht in der russischen Opposition – und hatte trotz seiner kritischen Worte nie die Absicht, seine Heimat zu verlassen. Sein Wille, so zeigt es sich auf dieser Veranstaltung, weiter gegen die russische Führung zu kämpfen, wurde auch in der Haft nicht gebrochen: Er will weiter für Menschenrechte in Russland kämpfen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Orlow auch seine Heimat vermisst.

Aufregung um Artikel

Ende der Achtziger gründete der gelernte Biologe mit anderen Mitstreitern die Nichtregierungsorganisation Memorial, die sich ursprünglich der Aufarbeitung des Stalinismus verschrieben hatte. Später wurde die Vereinigung zu einer der wichtigsten Stimmen für die Einhaltung von Menschenrechte in Russland – und geriet dadurch ins Visier des repressiven Regimes: 2021 wurde die Organisation in Russland verboten, im Ausland erhielt Memorial dagegen für seine Aktivitäten 2022 den Friedensnobelpreis.

Orlow selbst entschied sich trotz Repressionen, die sich mit Beginn des Ukraine-Kriegs weiter verschärften, für einen Verbleib in Russland. "Ich empfand, dass meine Stimme stärker ist, wenn ich in Russland bleibe." Wie stark sie war, sollte sich im November 2022 zeigen: Orlow hatte einen Artikel veröffentlicht, in dem er die russische Regierung für den Krieg in der Ukraine heftig kritisierte. "Sie wollten den Faschismus, sie haben ihn bekommen", lautete der Titel.

"Bedrohung für ganz Europa"

Der Aktivist glaubt, dass seine Worte eine große Wirkung hatten, weil er sie eben aus Russland heraus veröffentlicht hatte, wo Kritik am Krieg in der Ukraine unter Strafe steht. Viele Passagen, die damals erschienen sind, seien heute noch aktuell, erklärt der Aktivist in Berlin: Orlow schrieb etwa von einem "blutigen Krieg" und dass Russlands Zukunft sich gerade auf den Schlachtfeldern der Ukraine entscheiden würde. Und der Text prognostiziert, was ein Sieg Putins bedeuten würde: "Sollte nun das faschistische Russland siegen, wird es nicht nur eine Bedrohung für die Sicherheit seiner Nachbarn, sondern für ganz Europa."