In Georgien wird am Samstag eine richtungsweisende Parlamentswahl abgehalten. Dabei ist es laut Berichten in sozialen Medien zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen.

Ein Video, das vielfach geteilt wurde, soll versuchten Wahlbetrug in der Gemeinde Marneuli südlich der Hauptstadt Tiflis zeigen. Mehrere Männer sind dabei zu sehen, wie sie Wahlzettel in eine Urne stopfen und aggressiv gegen die Wahlhelfer im Wahllokal vorgehen. Das Wahllokal soll daraufhin geschlossen worden sein.

Opposition und Regierungspartei beschuldigen sich gegenseitig

Die Wahlleitung bestätigte den Vorfall am Samstagnachmittag. Die Ergebnisse in dem Wahllokal würden nicht gezählt, hieß es. Opposition und Regierung gaben sich gegenseitig die Schuld für den Vorfall.

Präsidentin spricht von "beunruhigenden Vorfällen"

Die pro-westliche Staatspräsidentin Salome Surabischwili bestätigte Berichte über Gewalt im Rahmen der Wahl. "Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen", erklärte Surabischwili am Samstag in Onlinediensten. Auch sie teilte ein Video des versuchten Wahlbetrugs in Marneuli.