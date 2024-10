Bidsina Iwanischwili spricht nur selten mit den Medien. Der Milliardär war in den vergangenen Jahren die prägende Figur der Politik Georgiens. Doch an diesem Samstag droht seiner Regierungspartei "Georgischer Traum" nach zwölf Jahren an der Macht der Weg in die Opposition. Grund genug für Iwanischwili, dem staatlichen Sender Imedi eines seiner seltenen Interviews zu geben. In anderthalb Stunden zeichnete er düstere Szenarien, sollte die Opposition in der Südkaukasusrepublik an die Macht kommen.