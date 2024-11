Diebstahl in London

Sie war die jüngste Frau, die bisher in eine britische Regierung berufen wurde. Jetzt ist Louise Haigh jedoch aus Keir Starmers Kabinett ausgeschieden.

Großbritanniens Verkehrsministerin Louise Haigh tritt zurück, weil sie vor Jahren eine falsche Angabe bei der Polizei gemacht hat. Sie sei 2013 in London überfallen worden und habe der Polizei eine Liste der Dinge gegeben, die sie für gestohlen gehalten habe, erklärte die Labour-Politikerin in ihrem Rücktrittsschreiben. Darunter war ihr Arbeitshandy. Später habe sie festgestellt, dass es zu Hause gewesen sei.

Am Donnerstagabend hatten die Zeitung "Times" und der Fernsehsender Sky News berichtet, dass sich Haigh damals in der Folge wegen einer Straftat für schuldig bekannt hatte. Nun erklärte die 37-Jährige ihren Rücktritt.

Jüngstes weibliches Kabinettsmitglied

Haigh schrieb in ihrer Rücktrittserklärung, sie hätte damals direkt ihren Arbeitgeber informieren sollen. Es habe sich um ein ehrliches Versehen gehandelt. Sie erkenne an, dass der Fall – "egal, wie die Faktenlage ist" – von der Arbeit der Regierung ablenke. "Es tut mir leid, unter diesen Umständen zu gehen, aber ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben."