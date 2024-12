Videotranskript lesen

Enge Kammern, Stricke und eine Menschenpresse: Neue Videos zeigen das Grauen in Assads Foltergefängnis.

Rebellen haben nach dem Sturz des syrischen Gewaltherrschers Tausende Insassen aus Gefängnissen befreit. Manche konnten jedoch nur tot geborgen werden.

In und um Assads berüchtigtes Foltergefängnis Saidnaja, etwa 30 Kilometer nördlich von Damaskus, wurden Massengräber entdeckt.

Familien hoffen vor Ort, Informationen zum Verbleib ihrer Angehörigen zu bekommen.

Zunächst wurden auch Häftlinge in Zellen weit unter der Erde vermutet. Doch laut des syrischen Zivilschutzes ist die Durchsuchung nach verborgenen Kellerräumen und geheimen Zellen mittlerweile abgeschlossen.

Nun sind neue Aufnahmen aus dem Inneren der Haftanstalt aufgetaucht. Zu sehen sind dunkle, dreckige Kammern und diverse Folterinstrumente.

Dies soll eine Menschenpresse sein, mit der Häftlinge getötet wurden. Andere wurden erhängt.

Laut Amnesty International wurden zwischen 2011 und 2015 jede Woche etwa 50 Menschen im Saidnaja-Gefängnis bei Massenhinrichtungen umgebracht.