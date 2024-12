Seine Ernennung soll Präsident Macron mitten in der Regierungskrise entlasten. François Bayrou ist Frankreichs neuer Premier. Doch wer ist der Mann?

Als erfahrener Politiker gilt François Bayrou als Denker mit Weitblick. In seiner Position als Hochkommissar für Planung der französischen Regierung widmete er sich ab 2020 Themen wie der Alterung der Gesellschaft und der Stärkung der französischen Souveränität in essenziellen Industrien. Sein Ansatz war dabei langfristig: Entscheidungen, die zehn, 20 oder sogar 30 Jahre in die Zukunft reichen, sollte er schon heute treffen.