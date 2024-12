Bericht: Soldat Nordkoreas in der Ukraine gefangengenommen

Aktualisiert am 27.12.2024 - 04:11 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Erstmals soll ein unter russischer Fahne kÀmpfender Soldat aus Nordkorea im Ukraine-Krieg in Gefangenschaft geraten sein. (Archivbild) (Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/dpa/dpa-bilder)

Die von Nordkorea nach Russland geschickten Soldaten erleiden nach ukrainischen Angaben bereits hohe Verluste. Nun soll erstmals einer von ihnen in Gefangenschaft geraten sein.

Im Ukraine-Krieg ist Berichten zufolge erstmals ein aufseiten der russischen Angreifer kĂ€mpfender Soldat aus Nordkorea in Gefangenschaft geraten. Wie die sĂŒdkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, habe der Geheimdienst in Seoul die Gefangennahme eines verwundeten Nordkoreaners bestĂ€tigt. Laut ukrainischen MilitĂ€rangaben hĂ€tten ukrainische Spezialeinheiten den Mann bei EinsĂ€tzen in der russischen Frontregion Kursk gefangengenommen. Wann dies geschah, sei nicht genannt worden, hieß es.