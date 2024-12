Nordkoreanische Soldaten kämpfen bereits an der Seite Russlands gegen die Ukraine. Jetzt sendet der Diktator Kim Jong-un Grußworte an Wladimir Putin.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat in einer Neujahrsbotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin diesen als "besten Freund und Kameraden" bezeichnet. Kim habe "im Namen des koreanischen Volkes" und der nordkoreanischen Streitkräfte "dem russischen Brudervolk und allen Angehörigen der tapferen russischen Armee herzliche Grüße und beste Wünsche" übermittelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.

Unterstützung im Ukraine-Krieg

Die beiden Länder haben ihre politischen, militärischen und kulturellen Beziehungen seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 vertieft. Putin und Kim beteuern dabei immer wieder ihre persönliche Nähe. Bei einem Besuch Putins in Nordkorea im Juni unterzeichneten beide ein Verteidigungsabkommen, in dem sie sich gegenseitige militärische Hilfe im Falle eines Angriffs von außen zusagen.

In seinem Brief an Putin drückte Kim seine Hoffnung aus, dass die russische Armee und das russische Volk "Neonazismus besiegen und einen großartigen Sieg erlangen" – möglicherweise eine Anspielung auf den Krieg in der Ukraine.