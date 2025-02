Telekom will vor SMS-Fallen schützen

Die SPD schlittert bei der Wahl auf die 15-Prozent-Marke zu. Für die Parteispitze wäre es auch eine persönliche Schlappe. Trotzdem könnte einer gestärkt aus der Sache hervorgehen: Parteichef Lars Klingbeil.

Kaum zu glauben in diesen Tagen, aber es gibt sie noch: Veranstaltungen der SPD, auf denen gute Laune herrscht. Das liegt sicher auch an den 12 Grad Celsius, der Sonne und dem frühlingshaften Lüftchen, das durch Osnabrück an diesem Freitag weht. Doch vor allem ist es einem Mann geschuldet, der trotz des aktuellen Stimmungstiefs noch Säle füllt: Lars Klingbeil, Parteichef der Sozialdemokraten.

Rund 150 Leute sind am Freitag in das Theater am Domhof gekommen, zur Dialogreihe "Klingbeil im Gespräch". Hauptsächlich ältere Menschen, aber auch ein paar Studenten treiben sich herum. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD Osnabrück, Volker Witte, begrüßt den Parteichef und das Publikum euphorisch. Er sei ganz "baff" und "hoch entzückt" darüber, wie viele heute gekommen seien, sagt er.

Wittes Ziel ist offenbar, die Stimmung gleich zu Beginn hochzupeitschen. Der CDU-Kandidat im Wahlkreis zittere, der von den Grünen ohnehin. "Wir sind in Schlagweite", konstatiert der Ortsvorsitzende – und prophezeit "eine große Überraschung".

Letzte Hoffnung: Unentschlossene

Doch jenseits von solch warmer Wahlkampfrhetorik glauben in der SPD nur noch wenige an eine Überraschung. Seit Monaten liegen die Genossen in den Umfragen bei 15 oder 16 Prozent, nichts scheint sich zu bewegen.

Die Hoffnung der Parteispitze beruht daher vor allem auf einer Zahl: 27 Prozent. So viele Menschen wissen jüngsten Erhebungen zufolge noch nicht, was sie wählen sollen. Ein riesiges Reservoir potenzieller SPD-Wähler, glauben die Parteistrategen.

Auch Klingbeil, der jetzt auf die Theaterbühne tritt und rund 20 Minuten spricht, nimmt die Zahl mehrmals in den Mund. Die Botschaft: Da geht noch was auf den letzten Metern.

An den Osnabrücker Wahlkreiskandidaten der SPD, Thomas Vaupel, der zuvor ein paar Grußworte gesprochen hat und jetzt mit Klingbeil auf der Bühne steht, verteilt er reichlich Vorschusslorbeeren. "Der Letzte, mit dem ich hier auf der Bühne stand, war Boris Pistorius bei der Landtagswahl 2022. Das ist ja ganz gut gelaufen", scherzt Klingbeil. Pistorius sei Innenminister geblieben und später Verteidigungsminister geworden. "Insofern ist die Bühne gar nicht so schlecht für dich."

Lachen im Saal. Auch Vaupel grinst, der Vergleich schmeichelt ihm. Pistorius ist nicht nur seit zwei Jahren der beliebteste Politiker des Landes, sondern wird vermutlich auch die Zukunft der SPD maßgeblich mitbestimmen. Kann die Magie der Osnabrücker Bühnenbretter auf Vaupel überspringen?

Gut gebrauchen könnte er sie: Nach der neuesten Wahlkreisprognose fehlen ihm nur noch wenige Prozentpunkte, um den CDU-Konkurrenten, einen gewissen Mathias Middelberg, einzuholen.

"Die Chinesen ballern Milliarden rein"

Klingbeils Hauptthema im Osnabrücker Theater ist die Industriepolitik: Er wisse, wie "wahnsinnig stark" die Industrie in der Region sei, und dass es vielen Betrieben nicht gut gehe. Umso wichtiger sei es, dass die nächste Regierung sich mehr um Industriearbeitsplätze im globalen Wettbewerb bemühe. "Ich will nicht, dass wir uns in die nächste Abhängigkeit von China reinbegeben", warnt der SPD-Chef.

Klingbeil betont die Bedeutung des "Made in Germany"-Bonus, mit dem der Staat den Unternehmen bei Investitionen in Deutschland zehn Prozent der Kosten erstatten soll. Ohne staatliche Subventionen könne Deutschland auf dem Weltmarkt nicht bestehen, so Klingbeil. "Die Chinesen ballern Milliarden rein."