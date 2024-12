USA überstellen langjährigen Guantánamo-Häftling an Tunesien

Nach fast 23 Jahren Haft ist einer der ersten Insassen des umstrittenen US-Gefangenenlagers Guantánamo auf Kuba an sein Heimatland Tunesien überstellt worden. Bereits im Januar 2024 habe Verteidigungsminister Lloyd Austin den Kongress über seine Absicht informiert, nach einer strengen Überprüfung die Rückführung zu unterstützen, teilte das Pentagon am Montag (Ortszeit) mit. Zu den Umständen der Überstellung machte es keine Angaben.

US-Medien zufolge saß Ridah Bin Salih al-Jasidi (59) seit der Inbetriebnahme des Gefangenenlagers im Januar 2002 dort ein und wurde nie eines Verbrechens angeklagt. Er sei im Dezember 2001 von pakistanischen Sicherheitskräften an der Grenze zu Afghanistan gefasst worden. Seine Überstellung an Tunesien habe sich rund zehn Jahre lang gezogen. In diesem Monat seien schon drei weitere Guantánamo-Häftlinge in ihre Heimatländer gebracht worden.