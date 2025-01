Baerbock warnt Damaskus vor Abkehr von gemäßigtem Kurs

Frage nach Rückkehr von Flüchtlingen

Ob Menschenrechte und Sicherheit gewährleistet sind, sei auch grundlegend bei der Frage nach der Rückkehr von Flüchtlingen, sagte Baerbock. "Menschen kehren nur zurück, wenn sie sicher sind, dass sie nicht wieder in solchen Folterknästen oder in islamistischen Folterknästen landen. Deswegen ist der politische Prozess so essenziell", so die Ministerin.