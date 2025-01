Meloni besucht Trump in Mar-a-Lago

Aktualisiert am 04.01.2025 - 21:48 Uhr

Aktualisiert am 04.01.2025 - 21:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf dem Weg zu einem Treffen mit Donald Trump in den USA. (Foto: Archiv) (Quelle: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa/dpa-bilder)

Italiens Ministerpräsidentin werden gute Kontakte ins Trump-Lager nachgesagt. Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Wechsel im Weißen Haus ist sie zu einem Treffen in Florida.

Demnach wird Meloni am Samstagabend (19.30 Uhr Ortszeit, 1.30 Uhr MEZ Sonntag) im US-Bundesstaat Florida erwartet, wo sich Trump seit seinem Wahlsieg im November die meiste Zeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach aufhält. Offiziell gab es zunächst keine Bestätigung für das geplante Treffen.