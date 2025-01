Selenskyj kündigt Reise zu Gesprächen nach Ramstein an

Kurz vor dem Machtwechsel in Washington organisiert das Pentagon noch ein Treffen zu Waffenlieferungen für die Ukraine auf der US-Basis in Ramstein. (Archivfoto) (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Mit Bangen schaut Kiew auf den kommenden Machtwechsel in Washington. Bei einem Treffen in Ramstein wird er persönlich noch einmal auf weitere Waffenlieferungen für den Kampf gegen Russland drängen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Besuch zu Gesprächen über weitere Waffenlieferungen am Donnerstag in der US-Basis Ramstein in Deutschland angekündigt. "Die Schlüsselaufgabe für die Ukraine ist die Stärkung unserer Flugabwehr, die Ukraine zumindest in die Lage zu versetzen, die russische Luftwaffe von unseren Städten und Grenzen fern zu halten", sagte der Staatschef in seiner täglichen Videobotschaft. Geplant seien neben Unterredungen im sogenannten Ramstein-Format auch bilaterale Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister.