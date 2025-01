Nach der Wahl war González Urrutia zunächst nach Spanien geflüchtet, reiste zuletzt jedoch auf der Suche nach Unterstützung durch mehrere Länder Lateinamerikas und in die USA. Am Donnerstag bekamen er und Machado erstmals die Rückendeckung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Das verleiht dem Oppositionskandidaten offenbar neue Kraft.

González Urrutia will nach Venezuela zurückkehren – aber wie?

Denn auch er hat seine "baldige" Rückkehr nach Venezuela angekündigt. Das erklärte González Urrutia am Donnerstag in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo im Beisein mehrerer lateinamerikanischer Ex-Präsidenten. Ob er schon zur Amtseinführung Maduros an diesem Freitag in das Land zurückkehren will, ließ er offen. Maduros Innenminister Cabello sprach direkt eine Drohung aus, dass unerlaubt einfliegende Flugzeuge abgeschossen werden würden.

Das Regime hält den Druck auf den Oppositionellen derweil aufrecht: Es hat ein 100.000-Dollar-Kopfgeld auf González Urrutia ausgesetzt. Außerdem soll der Schwiegersohn des Präsidentschaftskandidaten, Rafael Tudares, am Dienstag in Caracas entführt worden sein, als er seine Kinder zur Schule bringen wollte. Was mit den Kindern geschehen ist, ist nicht bekannt. Am Donnerstag erklärte González Urrutia, dass es weiterhin keine Informationen über den Aufenthaltsort und Zustand seines Schwiegersohns gibt.

Mehr als 1.700 politische Gefangene in Venezuela seit Wahlen

Maduros Amtseinführung an diesem Freitag könnte derweil zu einer weniger beeindruckenden Veranstaltung werden, als es sich der linksautoritäre Präsident wohl vorgestellt hatte. Noch ist unklar, ob überhaupt ein Präsident aus der Region zu der Zeremonie kommt. Möglicherweise kommen die Staatsoberhäupter der ebenfalls autoritär regierten Staaten Kuba und Nicaragua, Miguel Díaz-Canel und Daniel Ortega, bestätigt ist das jedoch nicht. Maduros Verbündeter Russland will den Duma-Präsidenten Wjatscheslaw Wolodin schicken.