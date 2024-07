Venezuela steht am Scheideweg: Selten zuvor hatte die Opposition eine solch breite Unterstützung. Doch Präsident Maduro klammert sich an die Macht – notfalls wohl mit Gewalt.

Es ist ein ungleicher Machtkampf: In der einen Ecke steht der lautstarke sozialistisch-autoritär regierende Präsident, der zum dritten Mal in Folge ins Amt gewählt werden will. In der anderen Ecke steht der Herausforderer, ein zurückhaltender 74-jähriger Ex-Diplomat, den vor seiner Kandidatur niemand so richtig kannte. Und doch geht es dem Machthaber an den Kragen – und einiges davon hat wohl mit "Magie" zu tun.